James Rodriguez, gli auguri a sorpresa della pornostar Kendra Lust (FOTO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Compleanno particolare per James Rodriguez. Il trequartista colombiano di proprietà del Real Madrid compie oggi gli anni – sono 29 oggi – e ha ricevuto degli auguri davvero particolari, quelli della nota pornostar Kendra Lust. Con tutta probabilità James non si aspettava di ricevere degli auguri così strani su Twitter, ecco la FOTO in basso del post che la pornoattrice ha dedicato al giocatore colombiano. Happy birthday @JamesdRodriguez hope it was a good 🥳 — Kendra Lust™ (@KendraLust) July 12, 2020 Leggi su sportface

