Jada Pinkett confessa a Will Smith di averlo tradito. Come? In diretta in tv (Di lunedì 13 luglio 2020) Will Smith è stato tradito dalla moglie e l'ha scoperto in "diretta tv". Non poteva esserci "scoop" migliore per il programma che Jada Pinkett conduce su Facebook. Red Table Talk è il titolo del format. E durante l'ultima puntata c'era proprio l'attore di Hollywood. Così Jada Pinkett ha confessato al marito di averlo con August Alsina, un rapper conosciuto tramite il figlio Jaden.Una settimana fa era stato proprio il rapper a fare la "spia" raccontando ai quattro venti di aver avuto un rapporto sessuale con la donna di 21 anni più grande di lui. Inizialmente Jada Pinkett aveva smentito categoriamente la notizia, ma quando si è trovata di fronte il ... Leggi su blogo

