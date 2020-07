Jada Pinkett confessa a Will Smith di averlo tradito: “Avevo bisogno di sentirmi bene” – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Will Smith scopre di essere stato tradito dalla moglie Jada Pinkett, la confessione è arrivata durante una puntata di Red Table Talk Jada Pinkett ha confessato al marito Will Smith di averlo tradito. La rivelazione è arrivata durante il format in onda su Facebook, il Red Table Talk. La Pinkett lo ha tradito con August Alsina, rapper … L'articolo Jada Pinkett confessa a Will Smith di averlo tradito: “Avevo bisogno di sentirmi bene” – VIDEO ... Leggi su newnotizie

gossipblogit : Jada Pinkett confessa a Will Smith di averlo tradito. Come? In diretta in tv - RobyyGiudici : Radio Deejay - kikapress : Il faccia a faccia in diretta web tra moglie e marito fa discutere... - cliffblackshair : Jada Pinkett Smith, attrice, cantante, imprenditrice di fama internazionale confessa di aver tradito il marito ed e… - malibuecoca : RT @onlyrreputation: Ma quanto cazzo sono belli will Smith e jada Pinkett? -