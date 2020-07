J-Ax: niente ferie, si mette al lavoro. Spoiler: “Articolo 31”. I fan sognano (Di lunedì 13 luglio 2020) J-Ax stimola, i fan rispondono. Nelle scorse ore il rapper milanese ha annunciato su Instagram che rinuncerà al mare quest’estate. Troppa rabbia e paura “dentro” per quel che è capitato negli ultimi mesi (il riferimento è chiaramente all’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus che si è abbattuta sul Nord Italia). Ma la notizia è un’altra: l’artista … L'articolo J-Ax: niente ferie, si mette al lavoro. Spoiler: “Articolo 31”. I fan sognano proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

J-Ax stimola, i fan rispondono. Nelle scorse ore il rapper milanese ha annunciato su Instagram che rinuncerà al mare quest’estate. Troppa rabbia e paura “dentro” per quel che è capitato negli ultimi ...Fatti più in là, stando alle regole questa è l'estate della distanza. Prenotazione del posto nello stabilimento balneare, una app per verificare se vi sia ancora spazio nella spiaggia libera, solo ape ...