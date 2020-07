Italia-Slovenia, Mattarella mano nella mano con Pahor: "La sofferenza sia patrimonio comune" (Di lunedì 13 luglio 2020) Mentre due corazzieri deponevano una corona di fiori sulla foiba di Basovizza e sul monumento posto dove nel 1930 furono fucilati quattro antifascisti sloveni, Sergio Mattarella e Borut Pahor si sono tenuti per mano. Un gesto che sottolinea ulteriormente la volontà dei due Presidenti di procedere uniti sul cammino della riconciliazione. "La storia non si cancella e le esperienze dolorose sofferte dalle popolazioni di queste terre non si dimenticano. Proprio per questa ragione il tempo presente e l'avvenire chiamano al senso di responsabiltà a compiere una scelta tra fare di quelle sofferenze patite da una parte e dall'altra l'unico oggetto dei nostri pensieri coltivando i sentimenti di rancore, oppure al contrario farne patrimonio ... Leggi su agi

