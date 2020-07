Istat, prosegue calo demografico: nuovo minimo di nascite (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Non si arresta il calo demografico in atto dal 2015 in Italia che anzi al 31 dicembre 2019 ha visto un calo di quasi 189mila unità (188.721) rispetto all’inizio dell’anno (-0,3%), portando a una diminuzione di quasi 551mila residenti in cinque anni. Sono i dati che emergono dal bilancio demografico redatto dall’Istat che registra anche il nuovo minimo storico di nascite dall’unità d’Italia: nel 2019 gli iscritti all’anagrafe per nascita sono stati appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19mila unità sul 2018 – pari al -4,5% – e un tasso di natalità pari al 7,0 per mille. Leggero aumento nel numero dei decessi che nel 2019 ammontano a 634 mila ... Leggi su quifinanza

