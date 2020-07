Istat: in Italia nuovo minimo storico delle nascite dal periodo dell'unità: -4,5% rispetto al 2018. Diminuiscono i residenti, -551mila in 5 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Italia tocca il nuovo minimo storico di nascita dall'unità, con lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l'estero. È quanto evidenzia il... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Istat: nascite ancora giù del 4,5%. Record negativo dall’anno dell’Unità d’Italia - nzingaretti : Produzione industriale a +42%, il doppio delle attese (dati ISTAT sull’industria). Una boccata d’ossigeno. Grazie a… - antonioleotti1 : RT @janavel7: 'Istat: Nuovo record negativo di nascite (- 4,5%). Crollo degli immigrati e fuga degli italiani. Nel 2019 appena 420.170 nuov… - SarahBovini : Prosegue la crisi #demografica: si registra il minimo storico di nascite dall’unità d’#Italia, in lieve aumento i… - SkyTG24 : Istat, in 5 anni 551mila residenti in meno. Minimo storico di nascite dall’unità d’Italia -