Istat, in Italia nascite al minimo storico dall'Unità (Di lunedì 13 luglio 2020) Bilancio demografico nazionale, l'Istat registra uno storico cale delle nascite, che scendono ai minimi dall'Unità. L'Istat registra uno storico calo delle nascite in Italia, con il Paese che arriva al minimo storico dall'Unità. "Rispetto all'anno precedente, si registra un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia, un lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l'estero. Il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese è in calo (-8,6%), mentre prosegue l'aumento dell'emigrazione di cittadini Italiani

