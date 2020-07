Ischia Global Festival, annunciata la miglior canzone dell’anno (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – miglior canzone dell’anno per l’Ischia Global Film & Music è “La realtà non può essere questa”, uno splendido capolavoro nato da Edoardo ed Eugenio Bennato. Scritto dai due fratelli (musica di Edoardo e testo di Eugenio), ognuno nelle rispettive abitazioni nei giorni della ‘quarantena’ per l’emergenza Covid-19, il brano divenuto anche un video, parla di un amore che non può essere virtuale e di una rete che diviene una prigione. Una canzone d’amore e di speranza i cui proventi sono stati destinati all’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno – C.T.O.) di Napoli. La musica, sezione curata da Tony Renis, presidente onorario della ... Leggi su anteprima24

