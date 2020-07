Ipm Casal del Marmo: incendio materasso, per fortuna nessun ferito (Di lunedì 13 luglio 2020) “Ieri sera , verso le 21 circa, un giovane adulto di circa 20 anni ha dato fuoco al materasso della propria cella nell’istituto penale minorile “Casal del Marmo” a Roma. Si è reso necessario evacuare il reparto giovani adulti – intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco – per spegnere le fiamme – solo grazie all’immediato intervento ed alla professionalità del personale si è evitato il peggio, tutti salvi”. Lo dichiara in una nota la Fns Cisl. “Da quando apprendiamo trattasi di un giovane adulto recidivo. Solo una settimana fa la Fns cisl aveva visitato tale istituto compreso la Palazzina Giovani Adulti Maschile la quale presentava la rampa di accesso si presenta ondeggiante (apparentemente instabile) con un inadeguato livello ... Leggi su romadailynews

costancisl : RT @FnsCisllazio: Ipm Casal del Marmo incendio materasso- nessun ferito Ieri sera un giovane adulto di circa 20 anni ha dato fuoco al mate… - FnsCisllazio : Ipm Casal del Marmo incendio materasso- nessun ferito Ieri sera un giovane adulto di circa 20 anni ha dato fuoco a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ipm Casal Ipm Casal del Marmo: incendio materasso, per fortuna nessun ferito RomaDailyNews