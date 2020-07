Investire su scuola, formazione e lavoro per usare bene il Recovery Fund (Di lunedì 13 luglio 2020) “Next generation” si chiama il Recovery Fund che la Ue sta preparando per aiutare soprattutto i paesi più colpiti dalla pandemia da Covid-19 e dalla conseguente recessione a uscire dalla crisi. Fin dal nome, dunque, c’è uno sguardo verso il futuro, per dare ai giovani europei maggiori e migliori opportunità di crescita.I nomi non sono mai casuali: identificano una condizione e indicano una direzione, parlano di storia e di futuro. E proprio adesso, con sapienza in parte inaspettata e con ambizione lungimirante, l’Europa dichiara che, per uscire dalla crisi economica e sociale più grave dopo il devastante crollo economico e finanziario del 1929, bisogna rinnovare radicalmente il nostro modo di vivere e guardare alle nuove generazioni, di organizzare l’economia, la scuola, il ... Leggi su huffingtonpost

Caro Conte - l’unica opera strategica per l’Italia è investire nella scuola. Che cade a pezzi Avete bisogno di una grande opera strategica con cui stupire i cittadini e il mondo, utile per dare l’idea di una grande ripartenza e per aprire una nuova epoca post-Covid? Volete cambiare il Paese con un atto coraggioso e significativamente ...

Avete bisogno di una grande con cui stupire i cittadini e il mondo, utile per dare l’idea di una grande ripartenza e per aprire una nuova epoca post-Covid? Volete cambiare il Paese con un atto coraggioso e significativamente ... Cisl Scuola : Bisogna Investire su Istruzione Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola , scrive in una nota: “La Scuola è un bene comune che appartiene all’intero Paese, è fondamentale che ad affermarne l’importanza e il valore non ci siano solo i ...

Maddalena Gissi, segretaria generale , scrive in una nota: “La è un bene comune che appartiene all’intero Paese, è fondamentale che ad affermarne l’importanza e il valore non ci siano solo i ... Scuola - Uil Puglia : Approfittare di Questo Momento per Investire Nell’Istruzione Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia, parla della ripartenza di settembre: “Bene ha fatto l’Assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, a inviare una lettera aperta ai ministri dei dicasteri ...

Psycho29810444 : @mitzicim @GreGreen219 @enzo_conte79 @stanzaselvaggia il problema della scuola è che non ha fondi, poche strutture,… - DashmirLazami : @RamaMat1 @SkyTG24 Tanto pagano gli elettori, perché investire, ad esempio nella scuola, i soldi che si spenderebbe… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Investire su scuola, formazione e lavoro per usare bene il Recovery Fund - HuffPostItalia : Investire su scuola, formazione e lavoro per usare bene il Recovery Fund - Angelika666969 : RT @Storace: Finitela con il derby odioso tra #virologi. Altro che #statodiemergenza: il #governo pensi a investire su #sanità, #scuola e #… -

Ultime Notizie dalla rete : Investire scuola Investire su scuola, formazione e lavoro per usare bene il Recovery Fund L'HuffPost Coronavirus: Save the Children, senza istruzione un’intera generazione di bambini consegnata alla povertà.

“Circa 10 milioni di bambini potrebbero non tornare mai a scuola: si tratta di un’emergenza educativa senza precedenti. Proprio per questo i governi devono investire urgentemente nell’apprendimento, ...

Investire su scuola, formazione e lavoro per usare bene il Recovery Fund

Proprio per “Investire sul capitale umano”, come indica il titolo ... de Bortoli aveva molto insistito sulla centralità di un grande investimento sulla scuola, come luogo cardine per il miglioramento ...

“Circa 10 milioni di bambini potrebbero non tornare mai a scuola: si tratta di un’emergenza educativa senza precedenti. Proprio per questo i governi devono investire urgentemente nell’apprendimento, ...Proprio per “Investire sul capitale umano”, come indica il titolo ... de Bortoli aveva molto insistito sulla centralità di un grande investimento sulla scuola, come luogo cardine per il miglioramento ...