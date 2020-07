Intesa Sanpaolo, accordo rilancio per sostegno settore cultura e spettacolo dal vivo (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Tanti, purtroppo, i settori messi in ginocchio dalla pandemia esplosa ormai da mesi nel nostro Paese, alcuni dei quali sono in maggior sofferenza di altri, anche dopo il termine del lockdown. Proprio nell’ottica di sostenere un mondo che è tra i più colpiti dalla crisi economica e sanitaria causata dal Covid-19 e che sconta le maggiori difficoltà nella fase di ripartenza, Intesa Sanpaolo Prossima, la struttura di Intesa Sanpaolo dedicata all’Economia del Bene Comune, ha sottoscritto oggi un accordo con Federculture, Agis, Forum del Terzo settore e Alleanza delle cooperative – principali soggetti italiani impegnati nel settore cultura e spettacolo dal vivo. Per ... Leggi su quifinanza

