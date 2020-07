Inter, una mail di un report destinata a Zhang è giunta casualmente anche in sede (Di lunedì 13 luglio 2020) Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha ricevuto una mail con l’elenco degli errori commessi l’estate scorsa Una mail inaspettata è giunta nelle sedi dell’Inter. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, un report inviato al presidente nerazzurro Steven Zhang, contenente gli errori di programmazione fatti la scorsa estate e gli obiettivi per il futuro, sarebbe giunta causalmente anche in viale della Liberazione. Zhang è stato messo a conoscenza di quelli che all’Inter sono considerati gli errori commessi nella programmazione del 2019-20. Ed è stato anche informato su quella che sarebbe la linea da seguire per ... Leggi su calcionews24

