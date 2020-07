Inter-Torino, Young che gol al volo: 1-1 a San Siro, assist di Lautaro (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Inter trova il gol del pareggio. A San Siro, nel match contro il Torino valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa pareggiano i conti grazie ad Ashley Young che con un destro al volo batte Sirigu. Da segnalare l’assist di Lautaro Martinez di testa. Leggi su sportface

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tut… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Inter Milan 0-1* Torino *(Belotti 17‘) #SSFootball - Gazzetta_it : #Lautaro, occasione d'oro: con lui l' #Inter insegue il secondo posto e... 10 milioni - SpazioInter : #LIVE #Inter-Torino: ANCORA GOL INTER! (3-1, 17' Belotti, 49' Young, 51' Godin, 60' Lautaro) -… - valramos1985 : Inter 3-1 Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Torino

Il match di lunedì sarà il 152° incrocio tra queste due formazioni, il 76° al Meazza: 38 vittorie per l'Inter in casa contro il Toro, 26 i pareggi e 11 i successi granata a Milano. All'andata gli uomi ...3 Inter-Torino chiude questa sera a partire dalle 21.45 la 32esima giornata di Serie A in un posticipo del lunedì carico di tensione. Da un lato i nerazzurri di Antonio Conte vogliono provare a ...