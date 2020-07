Inter-Torino, le probabili formazioni del posticipo del 32° turno (Di lunedì 13 luglio 2020) A “San Siro” l’Inter-Torino si sfidano nel posticipo che chiude il 32° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match Inter-Torino chiude il programma del 32° turno della Serie A. Si affrontano due squadre non in un grandissimo momento di forma. I padroni di casa vengono dal pareggio con il Verona, che ha fatto infuriare Conte, il quale ha messo in dubbio il suo futuro a Milano. I granata, nonostante la vittoria casalinga con il Brescia, non possono dirsi ancora tranquilli, visto che Genoa e Lecce non sono lontanissimi. In classifica l’Inter è quarta con 65 punti, appena dietro a Lazio e Atalanta. Il Torino è 16° con 34 punti, appena 5 ... Leggi su zon

