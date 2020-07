Inter-Torino 3-1, le pagelle di CalcioWeb: remuntada dei nerazzurri. Male Handanovic, non basta Belotti (Di lunedì 13 luglio 2020) Inter-Torino, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter torna al successo, il Torino dovrà ancora lottare per evitare la retrocessione. A San Siro è andata in scena una partita dai due volti, la squadra di Antonio Conte ha provato a schiacciare gli avversari già dai primi minuti. Ma a passare in vantaggio sono gli ospiti, clamorosa papera da parte del portiere Handanvovic, ne approfitta Belotti e porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa è dominio dell’Inter che riesce a ribaltare tutto in pochi minuti e con ottime giocate. Entro il 50esimo arrivano le marcature prima di Young e poi di Godin con un colpo di testa. A chiudere i conti è Lautaro Martinez con un tiro deviato. Il risultato non ... Leggi su calcioweb.eu

