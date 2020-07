Inter, Lautaro rinuncia al Barcellona ma non è finita: si fa avanti il Real Madrid (Di lunedì 13 luglio 2020) Lautaro Martinez difficilmente la prossima stagione sarà un giocatore nerazzurro. Il giocatore da qualche mese esprime la volontà di cambiare aria e confrontarsi con un campionato differente, e l'Inter potrebbe accontentarlo.VOGLIA DI CAMBIARE ARIAcaption id="attachment 762963" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionDa parte di Lautaro Martinez c'è voglia di cambiare aria. Le due stagioni in nerazzurro sono servite per conoscere il calcio europeo e maturare, e adesso il calciatore si sente pronto per un'esperienza nuova e in un campionato che lo affascina parecchio, la Liga. E' di dominio pubblico la questione di mercato delle ultime settimane con il Barcellona, che però allo stato attuale sembra essere tramontata. Dopo i blaugrana si sono fatti avanti ... Leggi su itasportpress

