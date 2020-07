Inter, Godin non si arrende: “Juve lontana, ma se noi vinciamo sempre…” (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Inter vince sul Torino grazie anche alla rete di Diego Godin. Il difensore uruguaiano torna a sorridere e lancia la rimonta dei nerazzurri in campo e in classifica. La squadra milanese è attualmente al secondo posto in classifica in coabitazione con la Lazio.caption id="attachment 866837" align="alignnone" width="1024" Godin (Getty Images)/captionLE PAROLE DI GodinDiego Godin analizza la prestazione dell'Inter ai microfoni di Sky Sport: "Quando siamo in un momento di difficoltà è importante vincere in qualche modo. La partita è iniziata in un modo che non ci aspettavamo. Non guardiamo indietro con i rimpianti, ma solo per imparare e fare sana autocritica. Abbiamo l'opportunità di rimanere secondi, faremo di tutto per difendere questa posizione. Ora ... Leggi su itasportpress

