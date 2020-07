Inter, Brozovic multato 100mila euro: sarà comunque titolare contro il Torino (Di lunedì 13 luglio 2020) Marcelo Brozovic nelle scorse ore è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo esser passato col rosso ad un semaforo. Nel controllo, intorno alle 2 di notte, il suo tasso alcolemico è risultato di poco sopra il limite, da qui il ritiro della patente. L’Inter, spiega il Corriere dello Sport, ha deciso di usare la mano pesante e ha recapitato al croato una multa da 100mila euro. Nonostante tutto e viste le assenze a centrocampo di Sensi, Barella e Vecino, questa sera contro il Torino Brozovic partirà titolare. Leggi su sportface

