Inter, Barella: “Siamo un gruppo affiatato. Stankovic e LeBron idoli fin da bambino” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Quello dell’Inter è davvero un gruppo affiatato: il legame coi compagni è ottimo, tutti remano nella stessa direzione con l’obiettivo di fare sempre meglio. Quelli che mi danno più consigli sono Handanovic e Borja Valero“. Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella si è raccontato ai canali ufficiali nerazzurri, nel Matchday Programme in vista di Inter-Torino, in programma stasera a San Siro. Barella, che stasera sarà assente per infortunio, ha parlato del rapporto con il calcio nella sua famiglia: “Mio padre ha sempre guardato tutte le partite, ma proprio tutte quelle che passavano in tv. E io con lui: guardavo, immagazzinavo, apprendevo. Per dire: ricordo i gol di ... Leggi su sportface

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tut… - FcInterNewsit : Barella: 'Inter, non è stato semplice arrivare fino a qui: ora voglio lasciare una traccia. Il gruppo? Remiamo tutt… - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - sportface2016 : #Inter Nicolò #Barella parla del gruppo dei nerazzurri, ma anche dei suoi idoli - Manukc79 : RT @Inter: ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tutte le statist… -