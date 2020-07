Inter, aggancio riuscito al secondo posto: Torino battuto in rimonta 3-1 (Di lunedì 13 luglio 2020) A San Siro c'è un'Inter bella, ma solamente a metà. Il primo tempo si conferma punto debole per la squadra di Antonio Conte che non ingrana e va sotto contro un Torino solido e attentissimo in fase difensiva. I nerazzurri si rilanciano nella ripresa dove calano un tris che annichilisce le speranze dei granata e issa la formazione milanese in seconda posizione in classifica a pari punti con la Lazio. Per il Torino la lotta per la salvezza non può considerarsi conclusa, dato il cambio di passo di Genoa e Lecce alle sue spalle.caption id="attachment 991487" align="alignnone" width="1024" Diego Godin, Inter (Getty Images)/captionLA GARAL'Inter fiuta l'opportunità di acciuffare il secondo posto in coabitazione con la Lazio. Eppure l'avvio di gara ... Leggi su itasportpress

MaMaurizi9 : RT @ItaSportPress: Inter, aggancio riuscito al secondo posto: Torino battuto in rimonta 3-1 - - ItaSportPress : Inter, aggancio riuscito al secondo posto: Torino battuto in rimonta 3-1 - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Atalanta l'anti Juve ma scudetto non in discussione L'Inter con il Torino per l'aggancio alla Lazio al secondo posto - Agimegitalia : #Scommesse calcio #SerieA, l’#Inter con il #Torino per l’aggancio alla Lazio al secondo posto: nerazzurri a 1.40 su… - Step_Anto_Inter : Una partita che, per i nerazzurri, potrebbe significare l’aggancio al secondo posto della Lazio. La Gazzetta dello… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter aggancio Inter, aggancio riuscito al secondo posto: Torino battuto in rimonta 3-1 ItaSportPress Inter-Torino 3-1: Belotti non basta, granata ribaltati in 12 minuti

Niente impresa per il Torino, che lotta ma perde a San Siro contro l’Inter. 3-1 il risultato finale in favore della squadra allenata da Antonio Conte, abile nel recuperare e ribaltare il momentaneo va ...

Serie A, la classifica: Toro ancora a cinque punti dal Lecce

L’Inter, invece, aggancia il secondo posto e accorcia sulla Juventus. Giovedì i ragazzi di Longo sfideranno il Genoa, che al momento è distante solamente quattro punti.

Niente impresa per il Torino, che lotta ma perde a San Siro contro l’Inter. 3-1 il risultato finale in favore della squadra allenata da Antonio Conte, abile nel recuperare e ribaltare il momentaneo va ...L’Inter, invece, aggancia il secondo posto e accorcia sulla Juventus. Giovedì i ragazzi di Longo sfideranno il Genoa, che al momento è distante solamente quattro punti.