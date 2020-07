Insulti all’attivista del PD sulla bacheca del giornalista (e deputato) Morelli: l’Ordine che ne pensa? (Di lunedì 13 luglio 2020) Le storie di Insulti in Rete si assomigliano un po’ tutte, ma non è certo il caso di farci un’abitudine. Raccontarle è importante, sempre. A maggior ragione quando il ruolo dei loro protagonisti contribuisce a far riflettere sulla piega che sta prendendo il dibattito politico. Da una parte c’è Giulia Pelucchi, giovane commercialista, nonché assessora del PD a cultura, educazione e sport del Municipio 8 di Milano. Dall’altra c’è Alessandro Morelli, deputato della Repubblica italiana e contemporaneamente capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Milano. Di lui si era parlato abbondantemente nel marzo 2019, quando presentò una proposta di legge che mirava a imporre l’obbligo per le radio di riservare “almeno un terzo della loro ... Leggi su tpi

