Inquinamento ambientale | sequestrato il depuratore intercomunale di Vitulazio

Vitulazio (Ce) – Questa mattina, appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno (CE), unitamente a militari dell'Ufficio Locale Marittimo — Guardia Costiera di Castel Volturno (CE) e della Stazione Carabinieri Territoriale di Grazzanise (CE), hanno dato esecuzione al Decreto di sequestro preventivo, emesso in via d'urgenza, da questa Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere del depuratore intercomunale di Vitulazio (CE), del by-pass e del collettore ad esso afferente, per il reato di Inquinamento ambientale, con contestuale nomina di un Amministratore Giudiziario che dovrà garantire l'osservanza della normativa sulla gestione dei reflui in esso conferiti.

Questo aumento lascia ipotizzare la presenza sul territorio di una rilevante fonte d’inquinamento chimico-industriale e ... sottolinea la D’Amato – ha sede il Centro combustione ambiente, centro di ...

Lo spiega l'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra), che ha collaborato all'inchiesta ... è che dunque la macchia nera del 6 maggio scorso era dovuta a inquinamento di origina umana ...

