Influenza suina, ecco chi rischia di contrarla più facilmente (Di lunedì 13 luglio 2020) Influenza suina, c’è un gruppo che rischia di contrarla più facilmente. L’allarme, rispetto al virus potenzialmente pandemico, arriva dal Journal Clinical Infectious Diseases. ecco chi rischia particolarmente. Se si è obesi, si rischia di contrarre più facilmente l’Influenza pandemica suina. A rivelarlo è uno studio pubblicato sul Journal Clinical Infectious Diseases, il cui verdetto ora … L'articolo Influenza suina, ecco chi rischia di contrarla più facilmente proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Riccard61793030 : RT @ItalyQanons: Ricordiamoci cosa è successo per la pandemia di influenza suina del 2009. Anche loro ci hanno detto che era sicuro. Vitti… - rikercommander : RT @ItalyQanons: Ricordiamoci cosa è successo per la pandemia di influenza suina del 2009. Anche loro ci hanno detto che era sicuro. Vitti… - naturalfoodwine : RT @ItalyQanons: Ricordiamoci cosa è successo per la pandemia di influenza suina del 2009. Anche loro ci hanno detto che era sicuro. Vitti… - RothMichela : RT @ItalyQanons: Ricordiamoci cosa è successo per la pandemia di influenza suina del 2009. Anche loro ci hanno detto che era sicuro. Vitti… - Andrea529232205 : RT @ItalyQanons: Ricordiamoci cosa è successo per la pandemia di influenza suina del 2009. Anche loro ci hanno detto che era sicuro. Vitti… -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza suina Influenza suina in Cina, il parere dell'Anses sul nuovo ceppo virale ilfattoalimentare.it CORONAVIRUS: potrebbe arrivare un'INFLUENZA più PERICOLOSA del COVID-19. Ecco DOVE è già STATA INDIVIDUATA

CINA, scoperta INFLUENZA più POTENTE del COVID-19Mentre le dichiarazioni dell’OMS fanno tremare il mondo intero con la frase annunciata dal direttore Ghebreyesus, in una delle ultime conferenze stampa ...

Influenza suina in Cina: il nuovo virus per ora non è un pericolo, ma il monitoraggio è fondamentale. Il parere dell’Anses

Per ora non ci sono pericoli immediati di un passaggio all’uomo, ma alcune caratteristiche del ceppo influenzale presente in Cina tra i maiali, isolato già qualche anno fa e diventato dominante a part ...

CINA, scoperta INFLUENZA più POTENTE del COVID-19Mentre le dichiarazioni dell’OMS fanno tremare il mondo intero con la frase annunciata dal direttore Ghebreyesus, in una delle ultime conferenze stampa ...Per ora non ci sono pericoli immediati di un passaggio all’uomo, ma alcune caratteristiche del ceppo influenzale presente in Cina tra i maiali, isolato già qualche anno fa e diventato dominante a part ...