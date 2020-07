Influencer incinta muore all'improvviso a 24 anni: raccontava la gravidanza sui social (Di lunedì 13 luglio 2020) E' morta Nicole Thea, ballerina e Influencer londinese che sui social raccontava la gravidanza. La ragazza, 24 anni e 170mila follower, è morta sabato e le cause della morte non sono state rese note. ... Leggi su leggo

E' morta Nicole Thea, ballerina e influencer londinese che sui social raccontava la gravidanza. La ragazza, 24 anni e 170mila follower, è morta sabato e le cause della morte non sono state rese note.