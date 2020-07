Incontro Merkel-Conte sul Recovery Fund, la cancelliera: “Da Italia straordinaria disciplina” (Di lunedì 13 luglio 2020) Si è concluso poco fa, l’Incontro bilaterale tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier Giuseppe Conte. Tema della conferenza è stato il Recovery Fund, sul quale le divergenze non sono state ancora superate. Si è tenuto oggi il bilaterale tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, seguito poi da … L'articolo Incontro Merkel-Conte sul Recovery Fund, la cancelliera: “Da Italia straordinaria disciplina” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il presidente del Consiglio ha infatti consegnato la lettera indirizzata dai parenti alla cancelliera Angela Merkel. I familiari delle vittime avevano deciso di andare direttamente in Germania "per ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Meseberg, 13 lug - A quanto si apprende, nel corso degli incontri pomeridiani al castello di Meseberg, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha mantenuto la prome ...