In spiaggia accade qualcosa di sconvolgente, questa roba: Rita Dalla Chiesa, la foto-denuncia | Guarda (Di lunedì 13 luglio 2020) La denuncia di Rita Dalla Chiesa sta tutta in questa foto, rilanciata nel pomeriggio di domenica 12 luglio. Un'immagine che arriva dritta dritta da Lido dei Pini, costa laziale. Bene, nella foto si vede una spiaggia piena zeppa, colma all'inverosimile, insomma il distanziamento sociale al tempo del coronavirus è una pura chimera. Certo, non bisogna essere "talebani del Covid", ma in effetti la foto rilanciata Dalla Dalla Chiesa è impressionante: le persone sono letteralmente l'una sull'altra. E la conduttrice ha voluto denunciarlo, su Twtitter: Leggi su liberoquotidiano

La denuncia di Rita Dalla Chiesa sta tutta in questa foto, rilanciata nel pomeriggio di domenica 12 luglio. Un'immagine che arriva dritta dritta da Lido dei Pini, costa laziale. Bene, nella foto si ve ...

Ostia, appello a Mattarella: «Aprire la spiaggia di Castelporziano»

«Aprire al pubblico la spiaggia incontaminata di Castelporziano». È l’appello rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte di diciassette comitati del X Municipio. La richiesta ...

«Aprire al pubblico la spiaggia incontaminata di Castelporziano». È l'appello rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte di diciassette comitati del X Municipio. La richiesta ...