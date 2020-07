In Lombardia via l’obbligo di mascherina all’aperto Le misure fino al 31 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Resta l’obbligo per i luoghi pubblici chiusi e i mezzi di trasporto. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sarà firmata martedì dal presidente Attilio Fontana. La mascherina dovrà comunque essere sempre portata con sé Leggi su corriere

fattoquotidiano : Coronavirus, via l’obbligo di mascherina all’aperto in Lombardia: “Indossarla solo se non si può garantire il dista… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Lombardia: via libera a calcetto, sport di contatto e discoteche #coronavirus - eziomauro : Lombardia, inchiesta camici: il presidente Fontana avrebbe avuto un ruolo attivo - arjankaragjozi : I misteri della Lombardia - Dott.ssa Barbara Balanzoni - RousseauAgnes : RT @inLOMBARDIA: Se quello che ti serve nella prossima vacanza è ritrovare te stesso, allora la Via Francigena fa proprio al caso tuo. Un p… -