In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio: La pacchia è finita. United dolors of Benetton (Di martedì 14 luglio 2020) Autostrade Il Pd cede al premier: oggi il via libera alla revoca, poi il decreto Oggi i ministri a Palazzo Chigi di Wanda Marra e Paola Zanca Rumori fuori scena di Marco Travaglio L’altroieri, mentre Giuseppe Conte rispondeva alle mie domande sulla faccenda Autostrade facendo a pezzi i Benetton con la durezza ponderata e documentata che tutti i lettori hanno potuto constatare, si accavallavano un bel po’ di pensieri. 1) Mai un presidente del Consiglio italiano aveva detto parole così nette e definitive contro uno dei veri poteri … L’intervista “Han preso in giro noi e tutti gl’italiani: Conte fa un gesto di serietà” Possetti. Comitato vittime di Paolo Frosina Il bilaterale “Sul Recovery Fund troppe condizionalità sono una follia” Conte da Merkel in vista del Consiglio Ue di Uski ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio: La pacchia è finita. United dolors of Benetton Il Fatto Quotidiano La mamma di Tiziana Cantone: «Non si è uccisa, anomalie nell'inchiesta. Non le hanno fatto neppure l'autopsia»

«Sono passati 4 anni da quando Tiziana è morta e la giustizia non mi ha ancora dato il nome di un solo responsabile. Ora però i miei consulenti hanno individuato 103 persone che hanno rilanciato sul w ...

L'intesa Pd-M5S e la foglia di Fico sulle esigenze di Napoli

Il primo doveva essere l’alleanza alle Regionali, perché perdere le elezioni alle amministrative del prossimo autunno può avere contraccolpi sul governo. Vedremo nelle prossime settimane se a ...

