In Dl Semplificazione Metro C sarà commissariata (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – Il Comune di Roma chiedera’ al Governo il commissariamento della tratta ancora in costruzione della linea C della Metropolitana “con il decreto Semplificazione, ed entro l’approvazione del Documento di Economia e Finanza che il Governo presentera’ a settembre”. La conferma e’ arrivata a margine della commissione capitolina Mobilita’ di questa mattina, in occasione di un dialogo, che si e’ svolto alla presenza della sola agenzia Dire, tra l’assessore ai Trasporti del Comune, Pietro Calabrese, e l’Avvocatura comunale, nella persona dell’avvocato capo Luigi D’Ottavi. “Il Comune sta lavorando per chiedere l’inserimento della tratta T2 nella seconda lista delle opere da sbloccare del decreto Semplificazione”, ha confermato ... Leggi su romadailynews

L'Italia ha scelto il DL Semplificazioni per limitare il potere dei sindaci che – per ora in 500 – stanno vietando il 5G nei propri comuni, ma rischia di essere arma spuntata. E forse la via migliore ...

