In bici sul Monte Faito | arriva il bike sharing

Castellammare di Stabia (Na) – Il gigante dei Monti Lattari, a metà strada tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, è protagonista di un'iniziativa tutta green a favore di visitatori e turisti. Il Monte Faito, meta sempre più apprezzata, grazie al progetto "Faito 1131… Green Move" offrirà un servizio innovativo a tutti gli amanti della natura che si recheranno in loco mettendo a disposizione bici elettriche a noleggio. Alla presentazioni di stamattina erano presenti il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, il presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari Tristano Dello Ioio, il presidente di EAV Umberto de Gregorio e il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore.

Ultime Notizie dalla rete : bici sul Bonus bici quando arriva? Settimana decisiva per lo sblocco dell'incentivo Calcio e Finanza 22enne di Chieri cade mentre fa downhill in bicicletta a Frabosa: è molto grave

Mattia P., giovane di 22 anni di Chieri, è caduto ieri pomeriggio mentre faceva downhill con la bici a Prato Nevoso località di Frabosa Sottana. È in gravissime condizioni all’ospedale Santa Croce e C ...

Coglie nel segno la prima dell’arena Bike-in di Mantova: lo swing di Ottolini incanta Campo Canoa

In 300 hanno seguito il trombonista veronese e il suo gruppo in un viaggio nella musica italiana tra gli anni 30 e 50. Ora Niccolò Fabi MANTOVA. Una festa in musica per inaugurare l'arena Bike-in, il ...

