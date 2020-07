Ilary Blasi shopping bollente in micro shorts: arriva il commento di Totti (Di lunedì 13 luglio 2020) Ilary Blasi sexy al supermercato va a fare la spesa in micro shorts. Glutei in vista, i calzoncini rossi coprono davvero poco e non lasciano spazio all’immaginazione. Lato B sodo e alto, la foto dal basso la immortala davanti lo scaffale intenta a scegliere i prodotti da acquistare. “Ma Totti lo sa che vai a fare la spesa con questi pantaloncini?!”, chiede qualcuno nei commenti. Ilary Blasi al supermercato in micro shorts: glutei in vista scatenano i followers! Sono già piovuti oltre 100mila like … ed è anche apparso il commento di Francesco Totti! L’ex capitano della Roma, infatti, molto ironicamente ha commentato così la foto piccante della moglie, ... Leggi su urbanpost

CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Ilary Blasi, la foto sexy mentre fa la spesa scatena il commento di T… - BeneDiPresa : RT @HuertDeAuteuil: Motivi per cui secondo me i figli di Totti dovrebbero sposare quelli di Beckham: (thread) - Victoria Beckham e Ilary… - down_inthedumps : RT @HuertDeAuteuil: Non perdonerò mai Brooklyn per aver deciso di sposare una ragazza che non è Chanel Totti. Io mi meritavo di vivere in… - al1c3s3c : RT @HuertDeAuteuil: Motivi per cui secondo me i figli di Totti dovrebbero sposare quelli di Beckham: (thread) - Victoria Beckham e Ilary… - Herrlichkeit__ : RT @HuertDeAuteuil: Motivi per cui secondo me i figli di Totti dovrebbero sposare quelli di Beckham: (thread) - Victoria Beckham e Ilary… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi e Maurizio Battista sul lungomare pontino a godersi il sole LatinaCorriere Ilary Blasi in micro shorts e infradito: per fare la spesa indossa il costume da quasi 400 euro

Ilary Blasi è tornata alla normalità dopo aver passato circa due mesi in quarantena proprio come tutti. Se fino a qualche tempo fa non aveva paura di lasciarsi immortalare con il viso "al naturale" e ...

Ilary Blasi non rispetta le regole? Pesante accusa alla moglie di Totti

Ilary Blasi non rispetta le regole? Un suo post su Instagram ha scatenato il pubblico del web che non ha gradito un particolare non rispettato. In questi tempi di emergenza sembra che tutti siano pron ...

Ilary Blasi è tornata alla normalità dopo aver passato circa due mesi in quarantena proprio come tutti. Se fino a qualche tempo fa non aveva paura di lasciarsi immortalare con il viso "al naturale" e ...Ilary Blasi non rispetta le regole? Un suo post su Instagram ha scatenato il pubblico del web che non ha gradito un particolare non rispettato. In questi tempi di emergenza sembra che tutti siano pron ...