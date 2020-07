Ilary Blasi al supermercato in costume da bagno e shorts (Di lunedì 13 luglio 2020) costume da bagno, shorts rossi e inquadratura tattica che fa risaltare il lato B. Ilary Blasi durante la spesa al supermercato è una vera bomba sexy. Al mare a Sabaudia con la famiglia pensa agli ... Leggi su tgcom24.mediaset

Costume da bagno, shorts rossi e inquadratura tattica che fa risaltare il lato B. Ilary Blasi durante la spesa al supermercato è una vera bomba sexy. Al mare a Sabaudia con la famiglia pensa agli ...

La Blasi in mini shorts e infradito fa la spesa a Sabaudia; in un attimo arrivano 100mila like su Instagram

Così nasce, più o meno, la foto di Ilary Blasi, in vacanza a Sabaudia con la famiglia, ritratta mentre fa la spesa al supermercato. E l’utilizzo del termine ‘ritratta’ non è affatto casuale.

