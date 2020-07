Il Vesuvio e l’intenso traffico marittimo: il Golfo di Napoli visto dallo Spazio [FOTO] (Di lunedì 13 luglio 2020) La missione Copernicus Sentinel-1 ci porta sull’intenso traffico marittimo del Golfo di Napoli, nell’Italia meridionale. I due satelliti Copernicus Sentinel-1, identici, sono dotati di strumenti radar per fornire immagini delle superficie della Terra in qualunque condizione meteorologica, di notte e di giorno. Qui, tre anni di dati acquisiti dalla missione Sentinel-1 sopra la stessa zona, equivalenti a centinaia di immagini, sono stati compressi in una singola immagine. La superficie del mare riflette il segnale radar lontano dal satellite, facendo apparire l’acqua in una tonalità scura nell’immagine. Ciò contrasta con gli oggetti metallici, in questo caso le navi nella baia, che appaiono come punti brillanti sulle acque scure del Mar Tirreno. Le navi che hanno ... Leggi su meteoweb.eu

