Il tribunale del Cairo ha rinnovato la detenzione di Patrick Zaky (Di lunedì 13 luglio 2020) Il tribunale del Cairo ha disposto il rinnovo della detenzione per 45 giorni di Patrick George Zaky, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto da febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva. Ne dà notizia da Bologna la rete degli attivisti che, in contatto con i legali di Zaky, è in prima linea per chiederne la liberazione. Su Regeni nessun passo avanti.E ora anche la notizia che Zaky resterà in carcere, senza alcun motivo.Che altro deve accadere per interrompere la vendita di forniture militari all'Egitto e per richiamare il nostro ambasciatore? — Orfini (@orfini) July 13, 2020 «Su Regeni nessun passo avanti, e ora anche la notizia che Zaky resterà in ... Leggi su linkiesta

