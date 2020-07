Il tax credit sugli affitti commerciali (Di lunedì 13 luglio 2020) Da oggi, lunedì 13 luglio, scatta la possibilità per gli esercenti di negozi, alberghi, ristoranti di trasferire ai locatori il credito d’imposta maturato sui canoni di marzo, aprile e maggio e avere così uno sconto sull’importo dovuto. Si apre, infatti, il canale per la comunicazione telematica dell’opzione all’agenzia delle Entrate, anche se per ora l’invio è limitato al «fai-da-te». Poi, spiega oggi Il Sole 24 Ore, sarà la volta anche del tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e di quello per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (Dpi) che hanno trovato le regole attuative delle Entrate venerdì scorso. La cessione può riguardare il tax credit maturato sia in base al decreto “cura Italia” (Dl ... Leggi su nextquotidiano

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato di concerto con il Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, un potenziamento del Tax Credit per l'anno 2020 per

Una maxi-manovra da 55 miliardi e 343 norme: è il Decreto Rilancio messo in campo dal governo per fronteggiare l'impatto economico della pandemia da Covid-19 su imprese, partite iva e famiglie che ha ...

Tax Credit, il Ministro Franceschini: “Adotteremo misure straordinarie per agevolare il cinema”

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha firmato un potenziamento del Tax Credit per l’anno 2020 dedicato al settore del cinema e dell’audiovisivo, in se ...

