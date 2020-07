Il TAS salva il Manchester City: sì alle coppe europee, multa ridotta a 10 milioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Manchester City potrà regolarmente giocare le competizioni europee: è quanto deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha ribaltato la sentenza iniziale del Club Financial Control Body dell’UEFA. A febbraio infatti quest’organo si era espresso sulle presunte violazioni del fair play finanziario messe in atto dal club inglese, relative ai fondi derivanti dagli sponsor, sancendo due anni di esclusione dalle coppe europee e 30 milioni di euro di multa. La decisione del TAS invece ha rimosso il ban dalle competizioni e ha ridotto la multa a 10 milioni, da corrispondere all’UEFA entro un mese per non aver collaborato attivamente con le autorità. Dunque il ... Leggi su ilnapolista

