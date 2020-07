Il Tas salva il Manchester City: il club potrà giocare in Europa. Le reazioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Tas salva il Manchester City: sentenza Uefa ribaltata Il Manchester City potrà giocare nelle coppe europee. Questa la decisione del Tas di Losanna a cui il club inglese si era rivolto dopo che la Uefa, tramite un provvedimento della Camera Finanziaria di Controllo (CFCB), lo aveva escluso per le prossime due edizioni delle coppe europee per ripetute e serie violazioni del Financial Fair Play. Il Tribunale Arbitrale dello Sport si è espresso oggi ribaltando la sentenza per mancanza di prove chiare sulle violazioni. Riammissione quindi alle coppe europee e multa ridimensionata da 30 a 10 milioni di euro. reazioni Come ha reagito il mondo del calcio alla (sorprendete) sentenza del Tas sul Manchester ... Leggi su tpi

