Il TAS salva il Manchester City? È arrivata la sentenza dopo l'iniziale esclusione dalle coppe europee (Di lunedì 13 luglio 2020) Annullata la sospensione per due anni dalle competizioni europee per il Manchester City. Pochi minuti fa È arrivata la sentenza del TAS che capovolge - o quasi - il precedente giudizio. Il club inglese potrà continuare a disputare la Champions (o l'Europa) League anche nelle prossime due stagioni, senza alcuna limitazione. È il Tribunale Arbitrale dello Sport a salvare i Citizens, inizialmente accusati di non aver rispettato le norme stabilite dalla UEFA tramite il Fair Play Finanziario. Il... Leggi su 90min

