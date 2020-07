Il Tas ribalta la squalifica del Manchester City: potrà giocare in Europa (Di lunedì 13 luglio 2020) La notizia era nell’aria e Pep Guardiola, già nelle scorse settimane, si era detto molto fiducioso: il Tas di Losanna ha deciso di ribaltare la decisione della Uefa di squalificare il Manchester City per violazione dei parametri imposti dal Financial Fair Play. Il club guidato dallo sceicco Khaldun al-Mubarak era stato squalificato per due anni dalla partecipazione alle Coppe Europee, con tanto di cospicua multa economica per non aver rispettato i paletti tra entrate e uscite e sponsorizzazioni varie per sistemare i bilanci. Ora, però, i giudici del Tribunale arbitrale dello Sport hanno deciso di riabilitare i citizens. LEGGI ANCHE > Arrivano le scuse del dirigente dell’Atalanta Moioli per quel «terrone di me*da» Il Manchester ... Leggi su giornalettismo

