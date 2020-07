Il Tas riabilita il Manchester City, e la Liga si arrabbia: “Organo non all’altezza” (Di lunedì 13 luglio 2020) Più che le dirette concorrenti in casa, il Manchester City si ritrova un intero campionato straniero contro. La prima pesante reazione alla decisione del Tas di riabilitare il club inglese risparmiandogli la squalifica europea per mancato rispetto del fair play finanziario arriva dalla Spagna, per l’esattezza dal presidente della Liga Tebas. Il quale se la prende direttamente con il tribunale svizzero: “Il Tas non è all’altezza del compito. Dobbiamo riconsiderare se il Tas sia l’organo appropriato a cui fare appello per le decisioni istituzionali nel calcio. La Svizzera è un Paese con una grande storia di arbitrato, il Tas non è all’altezza dello standard”, ha detto Tebas a Chiringuito TV. La Liga, soprattutto in difesa di Real ... Leggi su ilnapolista

