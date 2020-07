Il satellite militare israeliano Ofek 16 (Di lunedì 13 luglio 2020) Il 6 luglio scorso, alle ore 4 della notte, dalla base aerea di Palmachim, quasi al centro dello stato ebraico, l’Agenzia Aerospaziale Israeliana e la Israel Aerospace Industries hanno lanciato il satellite Ofek (“Orfeo”) 16. Il vettore era un razzo Shavit 2 e, dopo 90 minuti circa di viaggio, il satellite è entrato regolarmente in orbita secondo i calcoli. Al programma, organizzato dalla divisione MLM della IAI, collaborava anche la Elbit System, che ha fornito la telecamera Jupiter Space ad alta risoluzione spettrale, fino a 50 centimetri e da una altezza di 600 chilometri, mentre la fotocamera di Ofek-16 può fotografare 15 chilometri quadrati in un solo scatto, oltre alle altre aziende c’era la Rafael Advanced Defense System e la Tomer, che hanno costruito i motori di lancio, ... Leggi su ildenaro

Le immagini prodotte dagli Ofek saranno, come al solito, analizzate dall'Unità di Intelligence 9900, da non dimenticare sono anche i satelliti per la comunicazione militare Amos, la cui rete copre ...