Il racconto di un bengalese positivo: "In giro da giorni per Roma, avrò infettato qualcuno" (Di lunedì 13 luglio 2020) Da una settimana aveva qualche sintomo, il tampone lo ha fatto solo giovedì, nel frattempo ha incontrato “centinaia di persone” prima di venire a sapere di essere positivo al Covid-19. Un cittadino originario del Bangladesh, quarantenne, commerciante a Tor Pignattara, periferia est di Roma, ora è ricoverato in un hotel Covid a Rebibbia e racconta la sua vicenda al Messaggero: “Da 6-7 giorni avevo la tosse, ho girato con il furgone per la città”.“avrò incontrato almeno un centinaio di persone, magari anche di più, negli ultimi giorni, anche se aveva già la febbre” dice il presidente dell’associazione ItalBangla, ”è un fornitore di tanti minimarket e negozi della zona. Sabato mattina, dopo aver saputo di ... Leggi su huffingtonpost

«Come sto? Meglio. La febbre ora è bassa, ho solo un grande mal di testa», risponde R. M., classe 1980 di Dacca, ricoverato da sabato all’Urban Garden Hotel, sulla Tiburtina, in zona Rebibbia, albergo ...

Notti violente, in particolare nelle zone della movida. L'episodio più recente è quello del venditore di rose spinto nelle acque della Darsena da due ragazzi, ma di risse e aggressioni se ne contano o ...

