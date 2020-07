Il piano segreto del M5s per portare Di Battista in Parlamento (Di lunedì 13 luglio 2020) Alessandro Di Battista presto in Parlamento. L'indiscrezione è lanciata da "Il Foglio" e passa per la possibile nomina all'AgCom dell'ex giornalista Emilio Carelli che lascerebbe libero un seggio alla Camera che sarebbe messo in palio nell'election day del prossimo settembre. Seggio che sarebbe riservato (previa vittoria delle elezioni, ovviamente) proprio al Dibba, Il collegio in questione sarebbe quello di Fiumicino e a guardare con favore all'operazione sarebbe proprio la parte del Movimento 5 stelle meno vicina a Di Battista, perché così l'ex parlamentare romano avrebbe meno le mani libere per picconare il governo. Ma che ne penserebbe Dibba? Per ora continua a dire la sua sui vari dossier, plaude alla fermezza di Giuseppe Conte nei confronti dei Benetton sulla vicenda autostrade ma, al tempo stesso, ... Leggi su iltempo

