Il pegno rotativo targato 5 Stelle sostiene l’agroalimentare made in Italy (Di lunedì 13 luglio 2020) L’emergenza sanitaria del Covid-19, con le sue pesanti conseguenze economiche, ha reso ancor più impellente la necessità di accesso al credito per le imprese agricole. Accanto agli strumenti messi in campo da Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e presto dal Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale, si appresta a divenire operativo il cosiddetto “pegno rotativo” introdotto grazie ad un nostro emendamento approvato durante la conversione in legge del decreto Cura Italia. L’iter di approvazione del decreto ministeriale con cui il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali istituisce il “pegno sulle merci in lavorazione” è infatti in dirittura d’arrivo. Ma in cosa consiste il “pegno rotativo”? Si ... Leggi su ilblogdellestelle

Molti immaginano la burocrazia come un mostro a tre teste, ma spesso è semplicemente un cavillo, un piccolo anello mancante. Un esempio viene dal settore del vino che, dopo il lockdown (che ha colpito ...

Chianti Classico Il piano anti crisi

Un piano per supportare le aziende del Gallo Nero. E’ quello varato dall’assemblea dei soci del Consorzio Vino Chianti Classico per far fronte all’emergenza post Covid. Dopo l’accordo con Banca Monte ...

Molti immaginano la burocrazia come un mostro a tre teste, ma spesso è semplicemente un cavillo, un piccolo anello mancante. Un esempio viene dal settore del vino che, dopo il lockdown (che ha colpito ...