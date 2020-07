Il Papa: Addolorato per Santa Sofia moschea (Di lunedì 13 luglio 2020) «Sono molto Addolorato». Tre parole pesanti, che possono aprire un nuovo caso diplomatico tra Vaticano e Turchia. Papa Francesco ha scelto l'Angelus per esprime il suo dolore alla decisione del ... Leggi su leggo

Durante l'Angelus Bergoglio esprime la sua contrarietà alla decisione del presidente Erdogan di riconvertire in moschea il monumento simbolo di Istanbul Papa Francesco ai fedeli : “Sono molto addolorato” Papa Francesco ha aperto il l’Angelus della domenica in modo insolito; il Pontefice infatti ha espresso il suo profondo dolore e rammarico per quanto sta accadendo in Turchia, ovvero la riconversione dell’ Ayasofya o Santa Sofia in ...

