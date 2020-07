Il nuovo amore di Anna Tatangelo? Così la cantante smonta il gossip (Di lunedì 13 luglio 2020) Fermi tutti. Chi aveva pensato ad una vera svolta nella vita di Anna Tatangelo, dopo la fine della storia con Gigi D'Alessio, deve fare i conti con quello che la cantante ha scritto sui social. Le spifferate e le indiscrezioni dell'ultim'ora sul suo conto valgono poco. Nessuna love story (segreta) con uno dei suoi musicisti. “Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!”, tuona Anna. In questo modo mette le cose in ordine. Facendo chiarezza. Cala il gelo. E il gossip non viene sepolto. Anzi, s'infiamma. Resta l'ombra del mistero su questa indiscrezione circolata in Rete nelle ultime ore insieme ai motivi della rottura con Gigi, mai rivelati al pubblico. Dalla loro storia d'amore è nato Andrea. Il vero legame che li unisce. Anche perché, come ha ... Leggi su iltempo

