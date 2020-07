"Il mobbing in 'dolce attesa' non danneggia solo la madre, ma anche il feto" (Di lunedì 13 luglio 2020) Avere un capo poco comprensivo, lavorare in un ambiente “tossico”, con colleghi prevaricatori potrebbe mettere a repentaglio non soltanto la salute della donna in gravidanza, ma anche quella del feto. Una ricerca, pubblicata sul Journal of Applied Psychology, mostra per la prima volta gli effetti del mobbing durante la “dolce attesa”: lo stress a cui viene sottoposta la futura madre può tradursi in una maggiore predisposizione alla depressione post-partum ed espone il piccolo al rischio di una nascita prematura o sottopeso.“Negli ultimi dieci anni più di 50mila discriminazioni in gravidanza sono state segnalate negli USA alla United States Equal Employment Opportunity Commission eppure mancano ricerche che esaminino gli effetti della ... Leggi su huffingtonpost

