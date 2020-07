Il Milan cerca il nuovo Theo Hernandez, proposto Emerson Royal (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo la strepitosa stagione in Serie A, il Milan è alla ricerca di un nuovo Theo Hernandez per la corsia di destra. E’ stato proposto Emerson Royal, difensore del Betis Dopo un duro inizio, con l’esonero di Giampaolo e l’addio di Piatek, il Milan finalmente sembra rinato, ed è pronto a giocarsi un posto in Europa League. Merito di questa rinascita è sicuramente Theo Hernandez, unico giocatore che anche nei momenti più difficili si è fatto notare per gol, grinta e classe. Sistemata la corsia sinistra, i rossoneri adesso cercano un buon terzino destro, ed è stato proposto Emerson Aparecido Leite ... Leggi su zon

