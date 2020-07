Il Mater Olbia all'avanguardia nella cura delle malattie della tiroide (Di lunedì 13 luglio 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Ospedale di Tempio, scontro tra i sindaci e l'Ats… Al Mater Olbia un intervento tra i più complessi per… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da ... Leggi su galluraoggi

TecchiaE : RT @matildesjt: Tutti al mater olbia che il Qatar bussa cassa ????????????????????????????????????????????? - matildesjt : Tutti al mater olbia che il Qatar bussa cassa ????????????????????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mater Olbia

Gallura Oggi

OLBIA. Mancanza di personale in tutti gli ospedali, anestesisti ridotti all’osso, ambulatorio di diabetologia infantile chiuso, Pediatria di Tempio in attività solo dalle 8 alle 20, criticità croniche ...Al Giovanni Paolo II da oggi saranno garantiti solo gli interventi indifferibili Programmazione saltata e pazienti trasferiti. «Mai vista una situazione così» OLBIA. Non è il caso di farsi venire un a ...